ВСУ потеряли за сутки на курском направлении больше 300 человек, а также 4 танка — МО РФ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на курском направлении более 300 человек и четыре танка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, уничтожены 4 танка, 6 боевых машин пехоты, 6 боевых бронированных машин, а также 2 миномета и 11 автомобилей. 2 военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сообщили там.