Задолженность россиян за капремонт выросла почти на 10%, до 85 млрд рублей
14:00 09.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Задолженность россиян за капитальный ремонт многоквартирных домов по итогам III квартала 2024 года выросла на 9,7%, почти до 84,89 млрд рублей. Это следует из данных ГИС ЖКХ РФ, которые проанализировал ТАСС.
Так, по итогам II квартала 2024 года накопившийся долг россиян за капремонт составлял 77,4 млрд рублей. А в конце 2023 года он достигал 53,8 млрд рублей.
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