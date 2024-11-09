Объем рынка кинопроката в РФ за 10 месяцев на 15% превысил показатели 2023 года — Любимова
16:00 09.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем рынка кинопроката РФ с января по октябрь 2024 года составил 37,5 млрд рублей, что на 15% выше сборов за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщила ТАСС министр культуры РФ Ольга Любимова.
«За период с января по октябрь 2024 года совокупный объем рынка кинопроката Российской Федерации составил 37,5 млрд рублей, кинотеатры страны посетили 105 млн человек. Эти показатели на 15% превышают показатели сборов аналогичного периода предыдущего года», — сказала министр.
НОВОСТИ
- 15:00 09.11.2024
- Лондон повысит расходы на оборону до 2,5% ВВП ради улучшения отношений с Трампом — СМИ
- 14:00 09.11.2024
- Задолженность россиян за капремонт выросла почти на 10%, до 85 млрд рублей
- 13:00 09.11.2024
- РФ выйдет на добычу нефти в 540 млн т уже к 2030 г. и сохранит этот уровень до 2050 г. - Энергостратегия
- 12:30 09.11.2024
- КНДР глушит сигнал GPS в зоне Корейского полуострова — Рёнхап
- 12:00 09.11.2024
- Глава МО Британии заявил о двухмесячном цикле жизни военных технологий на Украине
- 11:30 09.11.2024
- В Верховной раде признали невозможность возвращения Украины к границам 1991 года
- 11:00 09.11.2024
- В результате взрыва газа в Пятигорске погиб человек
- 10:30 09.11.2024
- Путин присвоил звание Героя Труда Александре Пахмутовой
- 10:00 09.11.2024
- В Росгвардии женщины вместо пилоток будут носить шляпы
- 09:30 09.11.2024
- Трамп начал влиять на международные отношения еще до инаугурации — Bloomberg
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать