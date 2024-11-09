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Объем рынка кинопроката в РФ за 10 месяцев на 15% превысил показатели 2023 года — Любимова

16:00 09.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем рынка кинопроката РФ с января по октябрь 2024 года составил 37,5 млрд рублей, что на 15% выше сборов за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщила ТАСС министр культуры РФ Ольга Любимова.

«За период с января по октябрь 2024 года совокупный объем рынка кинопроката Российской Федерации составил 37,5 млрд рублей, кинотеатры страны посетили 105 млн человек. Эти показатели на 15% превышают показатели сборов аналогичного периода предыдущего года», — сказала министр.

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