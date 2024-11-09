Средства ПВО за сутки сбили 67 украинских беспилотников — МО РФ
17:00 09.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 67 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 17:30 09.11.2024
- Французские наемники начинают пополнять ряды ВСУ на херсонском направлении — Сальдо
- 16:56 09.11.2024
- Наталья Сергунина: Столичный цикл конкурсов «Дизайн-цех» за год объединил 360 специалистов
- 16:00 09.11.2024
- Объем рынка кинопроката в РФ за 10 месяцев на 15% превысил показатели 2023 года — Любимова
- 15:00 09.11.2024
- Лондон повысит расходы на оборону до 2,5% ВВП ради улучшения отношений с Трампом — СМИ
- 14:00 09.11.2024
- Задолженность россиян за капремонт выросла почти на 10%, до 85 млрд рублей
- 13:00 09.11.2024
- РФ выйдет на добычу нефти в 540 млн т уже к 2030 г. и сохранит этот уровень до 2050 г. - Энергостратегия
- 12:30 09.11.2024
- КНДР глушит сигнал GPS в зоне Корейского полуострова — Рёнхап
- 12:00 09.11.2024
- Глава МО Британии заявил о двухмесячном цикле жизни военных технологий на Украине
- 11:30 09.11.2024
- В Верховной раде признали невозможность возвращения Украины к границам 1991 года
- 11:00 09.11.2024
- В результате взрыва газа в Пятигорске погиб человек
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать