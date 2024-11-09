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Средства ПВО за сутки сбили 67 украинских беспилотников — МО РФ

17:00 09.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили 67 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

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