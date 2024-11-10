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НОВОСТИ

С 08:00 утра (МСК) ограничена работа столичных аэропортов «Жуковский» и «Домодедово»

09:30 10.11.2024

Временные ограничения по приему и отправке авиарейсов введены в аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 08:03 МСК, 10 ноября, временные ограничения введены на работу аэропортов Домодедово и Жуковский. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы", - написал Кореняко в телеграм-канале в воскресенье.

В воскресенье утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о более десяти беспилотниках, сбитых в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна.

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