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НОВОСТИ

В столичных аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский» ограничения на работу сняты

11:23 10.11.2024 Источник: Интерфакс

Временные ограничения по приему и отправке авиарейсов сняты в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко.

"В 10:32 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский сняты", - написал Кореняко в телеграм-канале в воскресенье.

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