В столичных аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский» ограничения на работу сняты

11:23 Источник: Интерфакс

Временные ограничения по приему и отправке авиарейсов сняты в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко.

"В 10:32 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский сняты", - написал Кореняко в телеграм-канале в воскресенье.