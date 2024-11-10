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НОВОСТИ

Главной целью атаки украинских БПЛА было нанесение ущерба гражданским объектам в Подмосковье – МО РФ

17:30 10.11.2024 Источник: Интерфакс

В Минобороны России заявили в воскресенье, что главной целью украинской массированной атаки было нанесение ущерба гражданским объектам на московском направлении.

"Главной целью киевского режима было нанесение ущерба гражданским объектам на московском направлении", - сказано в сообщении.

"В ходе противовоздушного боя в период с 8:17 до 9:47 в Раменском районе Московской области было уничтожено и подавлено 34 беспилотных летательных аппарата. В результате падения обломков в трех населённых пунктах произошло возгорание четырех домов и пострадали пять человек, которые получили ранения", - заявили в ведомстве.

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