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Шойгу едет в Китай с рабочим визитом, планируется встреча с главной МИД КНР Ван И

18:00 10.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу посетит КНР с рабочей поездкой и проведет встречи с высшим политическим руководством страны. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.

«11-14 ноября 2024 года состоится рабочая поездка секретаря Совета безопасности Российской Федерации Сергея Шойгу в Китайскую Народную Республику. Секретарь Совбеза РФ проведет консультации по вопросам стратегической безопасности с членом Политбюро ЦК КПК, руководителем канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел Китая Ван И, в ходе которых планируется обсудить актуальные проблемы международной и региональной безопасности, а также широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества», — сказали в пресс-службе.

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