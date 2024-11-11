Цель Москвы и Дели о товарообороте в $100 млрд более чем реальна — глава МИД Индии

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цель Москвы и Нью-Дели достичь товарооборота в $100 млрд к 2030 году более чем реальна. Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на российско-индийском бизнес-форуме в Мумбаи.

«Наш двусторонний товарооборот сегодня составляет 66 миллиардов долларов США. Это делает цель достичь 100 миллиардов долларов США к 2030 году более чем реалистичной», — сказал он.