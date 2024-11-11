Шольц готов вскоре провести разговор с Путиным, но только по согласованию с партнерами
10:20 11.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил намерение провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, но заявил, что не намерен это делать без согласования с партнерами.
«Да, я собрался поговорить с российским президентом в надлежащее время», — сказал он в интервью телеканалу ARD. «Но я не буду этого делать в одностороннем порядке. Это предусматривает многие контакты, переговоры с очень многими, которые я активно веду уже давно», — добавил Шольц. «В скором времени», — ответил он на вопрос, когда может состояться разговор с российским лидером.
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