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Молодые бойцы СВО получат право на выплату в размере трети стоимости жилья — Мишустин

13:00 11.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Молодые участники специальной военной операции (СВО) получат первоочередное право на получение выплаты на покупку жилья в размере около трети от стоимости недвижимости. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая оперативное совещание со своими заместителями.

«Теперь у молодых участников специальной военной операции, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, будет первоочередное право на получение денежной выплаты на приобретение квартиры или собственного дома. Ее размер составит около трети от стоимости недвижимости», — сказал глава кабмина.

Он уточнил, что эти средства также можно будет направить на первоначальный взнос или погашение ипотеки.

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