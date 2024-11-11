Молодые бойцы СВО получат право на выплату в размере трети стоимости жилья — Мишустин

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Молодые участники специальной военной операции (СВО) получат первоочередное право на получение выплаты на покупку жилья в размере около трети от стоимости недвижимости. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая оперативное совещание со своими заместителями.

«Теперь у молодых участников специальной военной операции, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, будет первоочередное право на получение денежной выплаты на приобретение квартиры или собственного дома. Ее размер составит около трети от стоимости недвижимости», — сказал глава кабмина.

Он уточнил, что эти средства также можно будет направить на первоначальный взнос или погашение ипотеки.