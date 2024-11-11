Молодые бойцы СВО получат право на выплату в размере трети стоимости жилья — Мишустин
13:00 11.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Молодые участники специальной военной операции (СВО) получат первоочередное право на получение выплаты на покупку жилья в размере около трети от стоимости недвижимости. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая оперативное совещание со своими заместителями.
«Теперь у молодых участников специальной военной операции, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, будет первоочередное право на получение денежной выплаты на приобретение квартиры или собственного дома. Ее размер составит около трети от стоимости недвижимости», — сказал глава кабмина.
Он уточнил, что эти средства также можно будет направить на первоначальный взнос или погашение ипотеки.
Новости
- 13:32 11.11.2024
- Трамп после инаугурации проведет крупнейшую высылку мигрантов из США — представитель
- 13:20 11.11.2024
- Хуситы заявили о нанесении удара по израильской военной базе недалеко от Яффо
- 13:05 11.11.2024
- Украине приходится разбирать на детали свои ТЭС для ремонта других электростанций — WSJ
- 12:32 11.11.2024
- Торговый профицит КНР может достичь $1 трлн в этом году — Bloomberg
- 12:20 11.11.2024
- Продвижение российских войск наблюдается на всех участках фронта в ДНР — Пушилин
- 12:05 11.11.2024
- В тоннеле в Сочи столкнулись 5 машин, включая большегруз, есть пострадавшие
- 12:00 11.11.2024
- Трамп пообещал в первый день на посту президента усадить РФ и Украину за стол переговоров
- 11:32 11.11.2024
- Спецслужбы Европы все менее охотно сотрудничают с разведкой Киева — ФСБ
- 11:20 11.11.2024
- Россия сделает все, чтобы конфликт на Ближнем Востоке не перекинулся на Сирию
- 11:05 11.11.2024
- Из-за нехватки электроэнергии украинские города могут стать непригодными для жизни — WSJ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать