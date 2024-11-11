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НОВОСТИ

Власти Ирландии выселяют беженцев с Украины, не проживающих в социальном жилье

14:32 11.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Ирландии выселяют украинских беженцев, которые фактически не проживают в предоставленном им государством жилье. Об этом телеканалу RTE сообщил источник в ирландском министерстве по делам детей, инвалидов, вопросам равенства и интеграции.

По его словам, отсутствие в месте проживания «рассматривается как отказ в срочном размещении» и влечет за собой выселение. В министерстве считают, что государство не должно «оплачивать пустые койки». Согласно последним изменениям в законодательстве Ирландии, украинские беженцы могут с ведома властей освободить предоставленное жилье только в «исключительных обстоятельствах», которые должны быть признаны таковыми ведомственной группой временного размещения в условиях кризиса на Украине.

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