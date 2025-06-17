Текущие цены на нефть не устраивают большинство ключевых производителей нефти — Новак
11:32 17.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Текущие цены на нефть не устраивают большинство ключевых производителей нефти, но они скорректируются по мере нивелирования рыночных шоков, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью «Ведомостям» в преддверии ПМЭФ.
«Текущие мировые цены на нефть являются краткосрочным следствием сложившейся рыночной конъюнктуры с учетом усиления фактора торговых войн и геополитической напряженности и не устраивают большинство ключевых производителей нефти. Поэтому цены на нефть будут корректироваться по мере нивелирования эффекта „рыночных шоков“ и примут восходящую динамику», — сказал он.
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