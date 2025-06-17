На дорогах РФ в настоящий момент курсируют порядка 100 беспилотных грузовиков — Старовойт

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

На российских дорогах на сегодняшний день передвигаются порядка 100 беспилотных грузовиков. Об этом в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову сообщил министр транспорта Роман Старовойт в преддверии Петербургского международного экономического форума.

«Сегодня у нас на дорогах порядка 100 грузовиков с той или иной степенью автономности», — сказал он.

Министр также напомнил, что беспилотные грузовики уже допущены к движению на трассах М-11 «Нева» и ЦКАД (Центральная кольцевая автодорога). Кроме того, в 2026 году запланирован их выход на трассу М-12 «Восток».