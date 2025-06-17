Иран атаковал Тель-Авив и Хайфу «новым оружием» и усилит удары в ближайшие часы — генерал

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран атаковал Тель-Авив, Хайфу и другие военные объекты Израиля «передовым оружием» и с использованием сотен ударных беспилотников и планирует усилить атаки в ближайшие часы. Об этом заявил командующий сухопутными войсками армии исламской республики генерал-майор Киюмарс Хейдари.

«Враг должен знать, что началась новая волна жестоких атак вооруженных сил, в частности сухопутных войск армии, с использованием нового и передового оружия, которая усилится в ближайшие часы», — приводит его слова агентство IRNA.

«Сотни высокоточных беспилотников большой дальности, обладающие огромной разрушительной силой, успешно поразили [склады] вооружений и стратегические цели сионистского режима (имеется в виду Израиля — прим. ТАСС) на оккупированных территориях, включая Тель-Авив и Хайфу», — добавил он.