Сальдо внешней торговли РФ за январь — сентябрь выросло на 11,55% — ФТС

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Положительное сальдо внешней торговли РФ за январь — сентябрь 2024 года выросло по сравнению с показателем годом ранее на 11,55%, до $114,9 млрд, следует из опубликованных данных ФТС России.

Экспорт за отчетный период вырос на $1,3 млрд и достиг $318,2 млрд, в то время как импорт снизился на $10,6 млрд, до $203,3 млрд. Таким образом, товарооборот РФ в январе — сентябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 1,75% и составил $521,5 млрд.