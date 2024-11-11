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Киев готовит массированный удар по дамбе в Васильевке Запорожской области, заявил Рогов

22:00 11.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовит массированный удар по дамбе на реке Карачекрак в городе Васильевке Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«У нас есть точно подтвержденная информация — документально — о том, что режим [Владимира] Зеленского готовит целенаправленный массированный удар по дамбе в городе Васильевке на реке Карачекрак. То есть это такая достаточно большая дамба, там много рядом жилых домов. <…> И делается это с одной целью — чтобы обезопасить на будущее, как они считают, наступление на город Запорожье. Именно на этом участке линия фронта находится особенно близко. Это готовящаяся провокация, готовящееся военное преступление», — сказал он в эфире программы «Вечер с Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

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