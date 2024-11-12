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Пять человек погибли в результате пожара в Ростовской области

09:20 12.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возгорание, возникшее в частном жилом доме в Семикаракорском районе Ростовской области, привело к гибели пяти человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«12.11.2024 г. в 01:45 (мск) <…> произошел пожар в частном жилом доме на площади 100 кв. метров. Погибли пять человек (взрослые)», — говорится в сообщении.

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