Пять человек погибли в результате пожара в Ростовской области

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возгорание, возникшее в частном жилом доме в Семикаракорском районе Ростовской области, привело к гибели пяти человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«12.11.2024 г. в 01:45 (мск) <…> произошел пожар в частном жилом доме на площади 100 кв. метров. Погибли пять человек (взрослые)», — говорится в сообщении.