Машинист крана обвиняется в госизмене и поджоге военкомата по заказу ГУР МО Украины

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Машинист башенного крана Сергей А. обвиняется в государственной измене и поджоге объединенного военного комиссариата Москвы по заказу Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом ТАСС сообщили в военном суде, который приступил к рассмотрению дела.

«В отношении Андреева было возбуждено уголовное дело по факту поджога на территории военного комиссариата Академического района ЮЗАО Москвы. Он был задержан 3 ноября 2023 года, в настоящий момент 2-й Западный окружной военный суд приступил к его (дела — прим. ТАСС) рассмотрению по существу», — сообщили в суде.