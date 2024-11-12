0
0
31
НОВОСТИ

Машинист крана обвиняется в госизмене и поджоге военкомата по заказу ГУР МО Украины

09:32 12.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Машинист башенного крана Сергей А. обвиняется в государственной измене и поджоге объединенного военного комиссариата Москвы по заказу Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом ТАСС сообщили в военном суде, который приступил к рассмотрению дела.

«В отношении Андреева было возбуждено уголовное дело по факту поджога на территории военного комиссариата Академического района ЮЗАО Москвы. Он был задержан 3 ноября 2023 года, в настоящий момент 2-й Западный окружной военный суд приступил к его (дела — прим. ТАСС) рассмотрению по существу», — сообщили в суде.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

09:20 12.11.2024
Пять человек погибли в результате пожара в Ростовской области
0
70
09:05 12.11.2024
КНДР ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с РФ
0
119
09:00 12.11.2024
Силы ПВО за ночь сбили 13 украинских БПЛА над регионами России
0
120
22:40 11.11.2024
Поставки газа РФ по трубе в Китай в 2024 г. превысят контрактные обязательства
0
795
22:00 11.11.2024
Киев готовит массированный удар по дамбе в Васильевке Запорожской области, заявил Рогов
0
836
21:20 11.11.2024
Глава Минфина Израиля анонсировал подготовку частичной аннексии Западного берега
0
863
20:40 11.11.2024
Иноагенты не смогут вывести за рубеж рубли с российских спецсчетов — Володин
0
908
20:00 11.11.2024
Затраты на восстановление Курской области после вторжения ВСУ составят более 700 млрд руб.
0
905
19:20 11.11.2024
Зеленский требует посадить политика, призвавшего к переговорам с РФ — депутат
0
1025
18:40 11.11.2024
Патрушев предупредил о возможных новых диверсиях со стороны англосаксов
0
997

Возврат к списку