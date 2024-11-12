Поставка Киеву немецких ракет не изменит ход боевых действий — Медведев
12:32 12.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поставка Украине немецких ракет Taurus не изменит ход боевых действий, но многократно увеличит риск перехода конфликта «в самую опасную стадию». Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«А теперь вот кандидат в канцлеры Германии [Фридрих] Мерц заявил об ультиматуме России. Или, мол, завершайте СВО, или на следующий день выдам хохлам немецкие ракеты Taurus. Понятно, что такие „ультиматумы“ носят предвыборный характер. Понятно, что эти ракеты ничего существенно не способны поменять в ходе боевых действий. Их поставка — лишь способ продлить агонию бандеровского режима. Но вот риск перехода конфликта в самую опасную стадию удары крылатыми ракетами увеличивают многократно. Об этом предупреждал и наш президент», — написал он в своем телеграм-канале.
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