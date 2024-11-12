Польша не будет сбивать ракеты над Украиной — начальник Генштаба

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы (ВС) Польши не намерены сбивать ракеты над Украиной, так как это не входит в ответственность армии республики по защите воздушного пространства НАТО. Об этом заявил начальник Генштаба польских ВС Веслав Кукула в интервью газете Rzeczpospolita.

«Нет. Наша позиция и позиция союзников [по НАТО] ясна. Мы не будем этого делать. Сегодня наша ответственность за защиту неба альянса определяется нашими границами», — сказал польский генерал.