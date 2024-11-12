Жителям курского приграничья будут выплачивать деньги на аренду жилья
16:12 12.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Жителям приграничных районов Курской области будут выплачивать 20 или 40 тыс. рублей на аренду жилья, сумма будет зависеть от состава семьи. Об этом в ходе пресс-подхода сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
«Мы сегодня сказали, что обязательно будем оформлять договоры аренды, деньги будут платить. Причем будем платить 20 тыс. рублей тем, у кого семья неполная или не многодетная, 40 тыс. — многодетным», — сказал он.
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