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РФ и Индия договорились ускорить заключение долгосрочного соглашения о поставках нефти

16:32 12.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Индия договорились об ускорении заключения долгосрочного межправительственного соглашения по поставкам российской нефти в республику. Об этом журналистам сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«Мы вчера у премьер-министра [Индии] господина Моди этот вопрос затрагивали и договорились сегодня в рамках заседания межправкомиссии о том, чтобы ускорить процедуру заключения такого межправительственного соглашения. Это в интересах двух стран, имея в виду более четкое понимание и по объемам, и по срокам поставки», — сказал он.

Мантуров добавил, что Россия и Индия также предметно обсуждают и концентрируются на поставках сжиженного природного газа.

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