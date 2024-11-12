РФ и Индия договорились ускорить заключение долгосрочного соглашения о поставках нефти
16:32 12.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия и Индия договорились об ускорении заключения долгосрочного межправительственного соглашения по поставкам российской нефти в республику. Об этом журналистам сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
«Мы вчера у премьер-министра [Индии] господина Моди этот вопрос затрагивали и договорились сегодня в рамках заседания межправкомиссии о том, чтобы ускорить процедуру заключения такого межправительственного соглашения. Это в интересах двух стран, имея в виду более четкое понимание и по объемам, и по срокам поставки», — сказал он.
Мантуров добавил, что Россия и Индия также предметно обсуждают и концентрируются на поставках сжиженного природного газа.
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