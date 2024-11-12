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СК возбудил дело против родителей одной из девушек, глумившихся над терактом в «Крокусе»

18:40 12.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подмосковный СК возбудил уголовное дело в отношении родителей одной из несовершеннолетних девушек, глумившихся над терактом в «Крокус сити холле». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

«По данному факту следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области по информации СМИ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)», — говорится в сообщении.

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