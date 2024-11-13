0
0
162
НОВОСТИ

Глава ДНР Пушилин оценил разрушения в Угледаре как очень серьезные

09:05 13.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин посетил освобожденный Угледар и оценил разрушения в городе как очень серьезные. Видео из Угледара он опубликовал в своем телеграм-канале.

Об освобождении Угледара Минобороны РФ объявило 3 октября.

«Уважаемые друзья, сегодня работаем в Угледаре. Ну что могу сказать <…>. Разрушения очень серьезные, целого здания найти практически невозможно», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 13.11.2024
Китай и РФ должны лучше защищать интересы безопасности — член политбюро ЦК Компартии КНР
0
86
09:20 13.11.2024
Трамп объявил, что Маск и Рамасвами будут повышать эффективность правительства США
0
107
09:00 13.11.2024
Над регионами РФ за ночь уничтожили 29 украинских БПЛА
0
149
22:40 12.11.2024
Президент ФРГ одобрил проведение досрочных выборов в Бундестаг 23 февраля 2025 года
0
722
22:00 12.11.2024
Хуситы заявили об ударе по авианосцу США «Авраам Линкольн» в Аравийском море
0
902
21:20 12.11.2024
Принадлежащая россиянам арена в Хельсинки продана финским инвесторам — СМИ
0
831
20:40 12.11.2024
Франция передаст Украине шесть истребителей Mirage 2000-5 — депутат
0
820
20:00 12.11.2024
ВВП России за три квартала 2024 года вырос более чем на 4% — Мишустин
0
836
19:20 12.11.2024
20 тыс. участников СВО и их детей зачислены в колледжи в этом учебном году
0
848
18:40 12.11.2024
СК возбудил дело против родителей одной из девушек, глумившихся над терактом в «Крокусе»
0
937

Возврат к списку