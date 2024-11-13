Глава ДНР Пушилин оценил разрушения в Угледаре как очень серьезные
09:05 13.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин посетил освобожденный Угледар и оценил разрушения в городе как очень серьезные. Видео из Угледара он опубликовал в своем телеграм-канале.
Об освобождении Угледара Минобороны РФ объявило 3 октября.
«Уважаемые друзья, сегодня работаем в Угледаре. Ну что могу сказать <…>. Разрушения очень серьезные, целого здания найти практически невозможно», — сказал он.
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