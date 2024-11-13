Глава ДНР Пушилин оценил разрушения в Угледаре как очень серьезные

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин посетил освобожденный Угледар и оценил разрушения в городе как очень серьезные. Видео из Угледара он опубликовал в своем телеграм-канале.

Об освобождении Угледара Минобороны РФ объявило 3 октября.

«Уважаемые друзья, сегодня работаем в Угледаре. Ну что могу сказать <…>. Разрушения очень серьезные, целого здания найти практически невозможно», — сказал он.