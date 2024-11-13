Радикалы Газы опубликовали видео с заложником, представившимся Александром Труфановым

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группировка «Сарая аль-Кудс», боевое крыло радикального палестинского движения «Исламский джихад», опубликовала в своем телеграм-канале видеообращение молодого человека, который представился Александром Труфановым, имеющим российское гражданство заложником, удерживаемым в секторе Газа.

Он сообщил, что «находится в тяжелом положении», практически «без еды, воды и электричества». По словам молодого человека, его жизнь «постоянно подвергается опасности из-за продолжающихся бомбардировок» анклава.