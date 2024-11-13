При ударе ВСУ по городу — спутнику ЗАЭС Энергодару зафиксировано три взрыва — Рогов
17:00 13.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город — спутник Запорожской АЭС (ЗАЭС) Энергодар, зафиксировано не менее трех взрывов. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«Нацисты наносят по городу, в котором расположена Запорожская АЭС, серию ударов. На данный момент зафиксировано не менее трех прилетов», — написал он в своем телеграм-канале. Информация о пострадавших уточняется.
«С 14:05 мск противник ведет хаотичный артиллерийский обстрел города Энергодара. Есть очаги возгорания», — сообщил журналистам представитель оперативных служб Запорожской области.
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