При ударе ВСУ по городу — спутнику ЗАЭС Энергодару зафиксировано три взрыва — Рогов

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город — спутник Запорожской АЭС (ЗАЭС) Энергодар, зафиксировано не менее трех взрывов. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Нацисты наносят по городу, в котором расположена Запорожская АЭС, серию ударов. На данный момент зафиксировано не менее трех прилетов», — написал он в своем телеграм-канале. Информация о пострадавших уточняется.

«С 14:05 мск противник ведет хаотичный артиллерийский обстрел города Энергодара. Есть очаги возгорания», — сообщил журналистам представитель оперативных служб Запорожской области.