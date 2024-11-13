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Трамп планирует назначить «очень опытного и уважаемого спецпосланника» для переговоров по Украине

18:45 13.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент США Дональд Трамп намерен назначить специального посланника для ведения переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщили несколько источников телеканалу Fox News.

«Будет назначен очень опытный и уважаемый спецпосланник, которому поручат добиться мирного соглашения», — заявил один из источников, добавив, что это назначение может произойти в ближайшее время.

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