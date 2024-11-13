Джо Байден и Си Цзиньпин проведут встречу во время саммита АТЭС в Лиме

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующий президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут двусторонние переговоры на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в столице Перу Лиме 16 ноября. Об этом сообщила представитель американской администрации высокого ранга, выступая на специальном онлайн-брифинге для журналистов.

«16 ноября президент Байден встретится с президентом (председателем — прим. ТАСС) Китайской Народной Республики Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС 2024 года в Лиме, Перу», — сказала она.