Джо Байден и Си Цзиньпин проведут встречу во время саммита АТЭС в Лиме
21:00 13.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Действующий президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут двусторонние переговоры на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в столице Перу Лиме 16 ноября. Об этом сообщила представитель американской администрации высокого ранга, выступая на специальном онлайн-брифинге для журналистов.
«16 ноября президент Байден встретится с президентом (председателем — прим. ТАСС) Китайской Народной Республики Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС 2024 года в Лиме, Перу», — сказала она.
НОВОСТИ
- 22:00 13.11.2024
- От команды Трампа пока не поступал запрос на телефонный разговор с Путиным - Песков
- 21:30 13.11.2024
- Президент Польши назвал условие, при котором Варшава передаст Киеву свои истребители МиГ-29
- 19:15 13.11.2024
- С начала года сливочное масло подорожало на 25,7% - Росстат
- 18:45 13.11.2024
- Трамп планирует назначить «очень опытного и уважаемого спецпосланника» для переговоров по Украине
- 18:30 13.11.2024
- Дания стала 48-й страной, подписавшей американское «Соглашения Артемиды» по освоению космоса
- 17:40 13.11.2024
- Дуда предложил перебазировать в Польшу американские базы из стран, где им не рады
- 17:12 13.11.2024
- Поддержка Киева не должна осуществляться в ущерб будущему Германии — Шольц
- 17:00 13.11.2024
- При ударе ВСУ по городу — спутнику ЗАЭС Энергодару зафиксировано три взрыва — Рогов
- 16:44 13.11.2024
- Музыкант Алексей Глызин выступил в Едином пункте отбора на военную службу в Москве
- 16:32 13.11.2024
- Орешкин заявил о скором дефиците электроэнергии в стране из-за активного майнинга
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать