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НОВОСТИ

Президент Польши назвал условие, при котором Варшава передаст Киеву свои истребители МиГ-29

21:30 13.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша не передаст Украине обещанные ей истребители МиГ-29 без получения гарантий защиты польского неба со стороны НАТО. Об этом заявил журналистам президент республики Анджей Дуда после переговоров с генсеком альянса Марком Рютте в Варшаве.

«Пока у нас не будет абсолютных гарантий [защиты воздушного пространства со стороны НАТО], мы не сможем передать наши самолеты, так как они нам нужны для обеспечения безопасности здесь», — сказал Дуда на пресс-конференции, трансляцию которой вела его канцелярия.

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