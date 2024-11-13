Трамп назвал имя кандидата на должность госсекретаря США

23:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент США Дональд Трамп объявил о решении выдвинуть сенатора Марко Рубио (от штата Флорида) на должность госсекретаря. Об этом говорится в заявлении, распространенном переходной командой республиканца.

«Марко станет сильным защитником нашего народа, верным другом наших союзников и бесстрашным воином, который никогда не уступит нашим противникам», — отмечается в тексте.