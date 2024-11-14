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НОВОСТИ

ВС РФ освободили Вознесенку в ДНР — Минобороны

13:00 14.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили населенный пункт Вознесенка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Центр“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вознесенка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

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