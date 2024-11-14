ВС РФ освободили Вознесенку в ДНР — Минобороны

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили населенный пункт Вознесенка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Центр“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вознесенка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.