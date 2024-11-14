Регионы должны тратить ресурсы на развитие, а не на спортивные команды — Володин

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти регионов-доноров должны концентрировать ресурсы на ключевых направлениях для развития страны. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании в ходе обсуждения проекта федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2025–2027 гг.

«Регион-донор должен выделять приоритеты и следовать им. <…> Может быть, и губернатор, многие это услышат и тоже осознают, что им надо быть в повестке президента, в повестке развития страны, концентрировать ресурсы, особенно сейчас, на ключевых направлениях», — сказал Володин.

Он отметил, что некоторые регионы тратят «миллиарды на поддержку спортивных команд» вместо решения первоочередных вопросов. «Обеспечить детей-сирот, рассчитаться с обманутыми дольщиками, обновить общественный транспорт, но при этом миллиарды уходят на приобретение игроков с разных континентов и стран», — добавил председатель Госдумы.