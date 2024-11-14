Силы РФ находятся на окраинах Купянска - Марочко

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие, продвинувшись у железной дороги под Купянском Харьковской области, уже находятся на окраинах города. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Наши ребята зашли в населенный пункт Купянск, продвинулись вдоль железнодорожного полотна и зашли на окраины. Также есть подтвержденная информация о том, что завязался довольно-таки серьезный бой», — сказал он.