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НОВОСТИ

Силы РФ находятся на окраинах Купянска - Марочко

17:12 14.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие, продвинувшись у железной дороги под Купянском Харьковской области, уже находятся на окраинах города. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Наши ребята зашли в населенный пункт Купянск, продвинулись вдоль железнодорожного полотна и зашли на окраины. Также есть подтвержденная информация о том, что завязался довольно-таки серьезный бой», — сказал он.

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