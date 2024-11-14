Глава МИД Венгрии рассказал о сроках постройки нефтепровода в Сербию

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия и Сербия в течение трех лет планируют построить новый нефтепровод между двумя странами, по которому сырье будет поставляться в сербскую нефтепроводную систему. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в связи с проведением в Будапеште заседания двустороннего Стратегического совета по сотрудничеству на высшем уровне.

В нем принимают участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Сербии Александар Вучич, которого сопровождают несколько министров. Вопросы взаимодействия в энергетической области стали одними из главных на саммите.