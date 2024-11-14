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По мнению премьера Кобахидзе переговоры по вступлению Грузии в ЕС могут открыться в 2025 году

22:15 14.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предположил, что ЕС откроет переговоры о вступлении страны в сообщество в следующем году.

«Думаю, что в этом году этого (открытия переговоров — прим. ТАСС), конечно, не произойдет, но в следующем году с высокой долей вероятности откроются переговоры, тем более, что до этого, вероятно, также на Украине закончится [СВО]», — заявил Кобахидзе в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии.

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