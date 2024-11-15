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НОВОСТИ

Госдолг США превысил $36 трлн

16:12 15.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный долг США впервые в истории превысил $36 трлн. Об этом свидетельствует статистика сервиса US Debt Clock.

В базе данных сервиса в графе «совокупный государственный долг» по состоянию на 15 ноября значится сумма $36 трлн. Это рекордный показатель. В начале января он превысил $34 трлн.

Ранее республиканцы уже подвергли критике президента США демократа Джо Байдена за его политику, которая, по их мнению, привела к увеличению госдолга.

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