За ночь над Ростовской областью уничтожено 11 БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили над Ростовской областью 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.

«Всего за ночь в Ростовской области средствами ПВО уничтожено 11 БПЛА: под Таганрогом в Мясниковском, Каменском, Красносулинском, Октябрьском (с), Морозовском и Белокалитвинском районах», — проинформировал он.