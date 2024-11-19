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НОВОСТИ

За ночь над Ростовской областью уничтожено 11 БПЛА

09:00 19.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили над Ростовской областью 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.

«Всего за ночь в Ростовской области средствами ПВО уничтожено 11 БПЛА: под Таганрогом в Мясниковском, Каменском, Красносулинском, Октябрьском (с), Морозовском и Белокалитвинском районах», — проинформировал он.

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