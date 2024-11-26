ВСУ на курском направлении за сутки потеряли 4 танка и более 250 военных

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери украинских войск за прошедшие сутки на курском направлении составили 4 танка, 4 боевые машины пехоты и более 250 военных, сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих. Уничтожены четыре танка, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два миномета. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен».