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ВСУ на курском направлении за сутки потеряли 4 танка и более 250 военных

15:32 26.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери украинских войск за прошедшие сутки на курском направлении составили 4 танка, 4 боевые машины пехоты и более 250 военных, сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих. Уничтожены четыре танка, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два миномета. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен».

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