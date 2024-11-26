ВСУ за три дня нанесли два удара дальнобойным западным оружием по Курской области
17:00 26.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины за последние три дня нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
«По подтвержденным данным, за последние три дня ВСУ нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области», — сообщили в российском военном ведомстве.
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