ВСУ за три дня нанесли два удара дальнобойным западным оружием по Курской области

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины за последние три дня нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

«По подтвержденным данным, за последние три дня ВСУ нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области», — сообщили в российском военном ведомстве.