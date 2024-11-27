Катар передал РФ двоих детей, эвакуированных из зоны СВО

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Катар выступил посредником в передаче России двоих детей, вывезенных из зоны боевых действий украинского конфликта. Воссоединение российских семей состоялось в катарском посольстве в Москве при участии посла этой страны Ахмеда бен Насера бен Джасима Аль Тани и представителя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Семьям были переданы двое мальчиков.