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НОВОСТИ

Катар передал РФ двоих детей, эвакуированных из зоны СВО

17:00 27.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Катар выступил посредником в передаче России двоих детей, вывезенных из зоны боевых действий украинского конфликта. Воссоединение российских семей состоялось в катарском посольстве в Москве при участии посла этой страны Ахмеда бен Насера бен Джасима Аль Тани и представителя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Семьям были переданы двое мальчиков.

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