Казахстан был и остается надежным партнером РФ — Токаев

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Казахстан был и остается надежным союзником и партнером России. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, принимая Владимира Путина в своей резиденции в Астане, куда лидер РФ прибыл с государственным визитом.

Токаев отметил, что главы двух стран опубликовали перед этим статьи в национальных СМИ. «В своей статье я подчеркнул, что Казахстан был и остается надежным стратегическим партнером России, союзником России в это очень непростое время», — сказал он.