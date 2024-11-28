0
0
10
НОВОСТИ

Полеты космонавтов на Луну переносятся из-за финансовых ограничений — Роскосмос

12:00 28.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Старт пилотируемых полетов российских космонавтов на Луну откладывается из-за отсутствия средств на создание сверхтяжелой ракеты-носителя, заявил советник генерального директора Роскосмоса Олег Горшков.

«Сдвигаются вправо сроки начала пилотируемых полетов на Луну из-за бюджетных ограничений по созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса», — сказал он на заседании «Космос и будущее: станет ли космос снова локомотивом научно-технологического развития страны?» на Конгрессе молодых ученых в Сириусе.

В ноябре прошлого года генеральный конструктор РФ по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктор РКК «Энергия», академик РАН Владимир Соловьев выступил с докладом, из которого следовало, что отправить российских космонавтов на Луну планируется в период с 2031 по 2040 годы.

Как сообщил в апреле занимавший на тот момент должность вице-премьера — главы Минпромторга РФ Денис Мантуров (сейчас — первый зампредседателя правительства РФ), выход на летные испытания сверхтяжелой ракеты в составе КРК СТК (космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса) запланирован на 2033 год. По предварительным оценкам, его создание обойдется в 600 млрд рублей.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 28.11.2024
ЮНЕСКО намеренно игнорирует смерти журналистов РФ, Москва выразила резкий протест — Гусман
0
16
11:32 28.11.2024
Финляндия откроет завод по производству БПЛА для нужд Украины и НАТО в 2025 году
0
118
11:20 28.11.2024
Пашинян потребовал, чтобы на мероприятиях с его участием исполнялся гимн вживую
0
153
11:05 28.11.2024
НАТО не должна направлять своих военных на Украину — Бюро нацбезопасности Польши
0
187
11:00 28.11.2024
Ядерный зонтик России по новой доктрине распространяется на ОДКБ — Шойгу
0
191
10:32 28.11.2024
В Европарламенте хотят заменить фонд мира ЕС для закупок оружия Киеву из-за вето Венгрии
0
238
10:20 28.11.2024
В Курской области сдалась в плен группа ВСУ из 22 солдат — силовики
0
241
10:05 28.11.2024
Неопознанные БПЛА продолжают появляться над базами ВВС США в Британии — The Times
0
262
10:00 28.11.2024
Трамп заявил, что президент Мексики пообещала бороться с нелегальными мигрантами
0
257
09:32 28.11.2024
Тарифы регоператоров могут вырасти на 25% при передаче им функций по созданию площадок ТКО
0
282

Возврат к списку