Полеты космонавтов на Луну переносятся из-за финансовых ограничений — Роскосмос
12:00 28.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Старт пилотируемых полетов российских космонавтов на Луну откладывается из-за отсутствия средств на создание сверхтяжелой ракеты-носителя, заявил советник генерального директора Роскосмоса Олег Горшков.
«Сдвигаются вправо сроки начала пилотируемых полетов на Луну из-за бюджетных ограничений по созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса», — сказал он на заседании «Космос и будущее: станет ли космос снова локомотивом научно-технологического развития страны?» на Конгрессе молодых ученых в Сириусе.
В ноябре прошлого года генеральный конструктор РФ по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктор РКК «Энергия», академик РАН Владимир Соловьев выступил с докладом, из которого следовало, что отправить российских космонавтов на Луну планируется в период с 2031 по 2040 годы.
Как сообщил в апреле занимавший на тот момент должность вице-премьера — главы Минпромторга РФ Денис Мантуров (сейчас — первый зампредседателя правительства РФ), выход на летные испытания сверхтяжелой ракеты в составе КРК СТК (космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса) запланирован на 2033 год. По предварительным оценкам, его создание обойдется в 600 млрд рублей.
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