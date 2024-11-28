Полеты космонавтов на Луну переносятся из-за финансовых ограничений — Роскосмос

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Старт пилотируемых полетов российских космонавтов на Луну откладывается из-за отсутствия средств на создание сверхтяжелой ракеты-носителя, заявил советник генерального директора Роскосмоса Олег Горшков.

«Сдвигаются вправо сроки начала пилотируемых полетов на Луну из-за бюджетных ограничений по созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса», — сказал он на заседании «Космос и будущее: станет ли космос снова локомотивом научно-технологического развития страны?» на Конгрессе молодых ученых в Сириусе.

В ноябре прошлого года генеральный конструктор РФ по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктор РКК «Энергия», академик РАН Владимир Соловьев выступил с докладом, из которого следовало, что отправить российских космонавтов на Луну планируется в период с 2031 по 2040 годы.

Как сообщил в апреле занимавший на тот момент должность вице-премьера — главы Минпромторга РФ Денис Мантуров (сейчас — первый зампредседателя правительства РФ), выход на летные испытания сверхтяжелой ракеты в составе КРК СТК (космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса) запланирован на 2033 год. По предварительным оценкам, его создание обойдется в 600 млрд рублей.