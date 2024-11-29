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Для урегулирования, нужно решать проблемы первопричин украинского конфликта — Песков

14:32 29.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Для выхода на траекторию урегулирования, нужно решать проблемы первопричин украинского конфликта. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У нас есть абсолютно четкие параметры, необходимые для урегулирования», — сказал Песков. «Конечно, для выхода на траекторию урегулирования, нужно решать проблемы первопричин этого конфликта. Здесь все гораздо глубже, чем направление миссии миротворцев», — подчеркнул представитель Кремля.

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