На курском направлении ВСУ за сутки потеряли более 340 военных

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ за сутки потеряли более 340 военных, бронетранспортер и бронемашину на курском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих. Уничтожены бронетранспортер, боевая бронированная машина, а также 12 автомобилей, артиллерийское орудие и шесть минометов», сообщили в Минобороны РФ.