Заграничная поездка Ермака оказалась неудачной - депутат Рады
21:10 29.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ранее украинская служба вещательной корпорации Би-би-си сообщала, ссылаясь на собственные источники, что Андрей Ермак намерен посетить Соединенные Штаты Америки для проведения переговоров с представителями избранного президента Дональда Трампа.
«По данным источников, поездка Ермака прошла крайне неудачно. Разговаривать не захотел никто. В США был запрос на встречу с [Джеймсом Дэвидом] Вэнсом — отказ», — написал он в своем телеграм-канале. По его словам, Ермак после поездки в США также намеревался встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, однако получил отказ.
НОВОСТИ
- 21:30 29.11.2024
- Запад не хочет принимать доказательства применения химоружия на Украине - постпред РФ
- 19:25 29.11.2024
- В Тбилиси тысячи человек вышли на антиправительственный митинг
- 19:21 29.11.2024
- "Роснефть" за год высадила в Югре 390 тысяч сеянцев сосны
- 18:25 29.11.2024
- В Великобритании одобрили законопроект о легализации эвтаназии
- 17:40 29.11.2024
- Украина проигрывает в конфликте с Россией, признал Кулеба
- 17:12 29.11.2024
- Каждый второй россиянин был бы рад четырехдневной рабочей неделе - опрос
- 17:00 29.11.2024
- Глава Евросовета Шарль Мишель передал свои полномочия Антониу Коште
- 16:32 29.11.2024
- Нигер получил от РФ поставку военной техники — ТВ
- 16:12 29.11.2024
- Миллионер из Китая заявил, что купленный им за $6,2 млн банан на скотче был вкуснее других
- 16:00 29.11.2024
- Соглашение с Израилем обязывает Ливан избрать президента за время перемирия — СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать