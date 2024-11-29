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Заграничная поездка Ермака оказалась неудачной - депутат Рады

21:10 29.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что заграничная поездка главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака оказалась неудачной. В частности, с ним отказался встречаться будущий вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс.

Ранее украинская служба вещательной корпорации Би-би-си сообщала, ссылаясь на собственные источники, что Андрей Ермак намерен посетить Соединенные Штаты Америки для проведения переговоров с представителями избранного президента Дональда Трампа.

«По данным источников, поездка Ермака прошла крайне неудачно. Разговаривать не захотел никто. В США был запрос на встречу с [Джеймсом Дэвидом] Вэнсом — отказ», — написал он в своем телеграм-канале. По его словам, Ермак после поездки в США также намеревался встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, однако получил отказ.


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