Заграничная поездка Ермака оказалась неудачной - депутат Рады

21:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что заграничная поездка главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака оказалась неудачной. В частности, с ним отказался встречаться будущий вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс.



Ранее украинская служба вещательной корпорации Би-би-си сообщала, ссылаясь на собственные источники, что Андрей Ермак намерен посетить Соединенные Штаты Америки для проведения переговоров с представителями избранного президента Дональда Трампа.



«По данным источников, поездка Ермака прошла крайне неудачно. Разговаривать не захотел никто. В США был запрос на встречу с [Джеймсом Дэвидом] Вэнсом — отказ», — написал он в своем телеграм-канале. По его словам, Ермак после поездки в США также намеревался встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, однако получил отказ.





