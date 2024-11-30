В России военные готовы к возобновлению ядерных испытаний на полигоне на Новой Земле
12:00 30.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский полигон на архипелаге Новая Земля поддерживается в готовности к возможному возобновлению ядерных испытаний. Об этом ТАСС заявил бывший начальник 12-го Главного управления Минобороны РФ генерал-полковник Владимир Верховцев.
«Полигон на Новой Земле уже несколько лет полностью готов к возобновлению ядерных испытаний. Если должностные лица, которые принимают персональное решение по этому вопросу, примут его, то мы готовы это сделать в самое ближайшее время», — сказал Верховцев.
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