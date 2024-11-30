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НОВОСТИ

Польша возведет «Восточный щит» не только на границе с РФ, но и с Украиной - Туск

12:40 30.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польская линия оборонительных укреплений «Восточный щит» будет распространена и на границу с Украиной. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Наши действия будут также касаться защиты границы с Украиной — по другим причинам, — однако мы хотим, чтобы поляки чувствовали себя в безопасности на всем протяжении восточной границы», — сказал Туск в ходе посещения первого возведенного участка линии фортификаций на границе с Калининградской областью РФ в селе Домбрувка.

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