Обсуждение бюджета ФРГ, включая помощь Украине, прервано по политическим причинам – посол Германии в РФ
14:45 30.11.2024 Источник: РБК
Посол Германии в Москве Александр граф Ламбсдорфф в интервью РБК назвал сокращение финансирования военных поставок Киеву «очень сложным вопросом».
«В рамках обсуждения бюджета правительство предлагает, сколько и на что планируется выделить средств. Затем, как правило, парламент решает, сколько средств будет выделено в действительности. Правительство озвучило цифру €4 млрд, в текущем году предусмотрено €7 млрд. Теперь же обсуждение бюджета прервалось по причине последних политических событий», — отметил дипломат.
Он считает, что политическая ситуация в ФРГ, в частности, развал правящей коалиции и укрепление позиций партий, которые в том числе строили свою кампанию на призывах прекратить поставки оружия в Украину и возобновить диалог с Россией, «никак не повлияет» на военную поддержку Киева. «Германия будет твердо стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется», — добавил дипломат. «Да, названные вами партии добились на выборах хороших результатов. Но причина тому не только в их позициях по внешнеполитическим темам», — добавил он.
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