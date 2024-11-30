Украинские фирмы предлагают иностранцам «черные» туры в зоны боевых действий
17:40 30.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские фирмы зарабатывают на так называемом черном туризме, то есть организации туристических поездок для иностранцев «в зону военных действий», цена которых начинается от 150 евро и может достигать нескольких тысяч евро. Об этом сообщило швейцарское агентство Keystone-SDA.
По его информации, на текущий момент порядка дюжины фирм предлагают подобные туры на Украине. Так, только одна из них за год продала 30 туров, в основном европейцам и американцам. Отмечается, что поездки организуются преимущественно в Киев и его предместья, а также в Харьков.
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